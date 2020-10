Policie chce poslat před soud „Ústečana“ z filmu V síti. Za šíření dětské pornografie mu hrozí dva roky vězení

Muž je tak zatím jediným případem sexuálního predátora ze snímku V síti, kterého kriminalisté obvinili kvůli posílání dětské pornografie dětem. K zaslání takového materiálu došlo také v samotném dokumentu, kdy Ústečan posílá jedné z hereček (v roli dvanáctileté dívky) pornografické video, na kterém je podle tvůrců pravděpodobně nezletilá dívka.

Martin K. byl navíc při natáčení snímku jediným sexuálním predátorem, který navázal kontakt se všemi třemi herečkami. Většinou se nejprve zajímal o jejich zájmy, následně po nich ale chtěl například ukazovat poprsí nebo s nimi natáčet videa. Během první konverzace také poslal herečce Barboře Těžké fotografii svého penisu.

Martin K. ve filmu vinu odmítl

Kromě označení Ústečan používal Martin K. na sociálních sítích několik dalších přezdívek. Štáb se nakonec s mužem setkal před jeho domem poté, co náhodně zjistil jeho skutečnou identitu. Snažil se ho konfrontovat s tím, proč si píše s nezletilými dívkami a proč jim posílá porno. Jeden ze členů štábu ho vylákal pod falešnou záminkou, že pro něj má balíček. Když Martin K. vyšel z domu, začali mu členové štábu pokládat otázky.

Martin K. ale svou vinu v krátkém rozhovoru odmítl. Tvrdil, že si nepamatuje, že by dívce posílal pornografické video, že to mohl být omyl. Zároveň se snažil přenést vlastní zodpovědnost na zodpovědnost dvanáctiletých dětí nebo jejich rodičů. „Jestli je to dítě vychované tak, že doma nic neřekne a první, co udělá, že se zavře na tři hodiny do kumbálu a píše si s nějakým chlapem, je to jeho problém, ne můj. Já přece nemůžu za to, že to dítě není naučené říct všechno svým rodičům,“ prohlásil v závěru dokumentu Martin K.

Z dokumentu a z informací, které získal server iRozhlas.cz také vyplynulo, že Martin K. se živil prací na táborech, kurzech a jiných akcích pro děti, a to dokonce i po zveřejnění filmu. Podle informací z registru smluv totiž i po natočení dokumentu uzavřel s některými školami nejméně dvě dohody. V těch se zavazoval, že zařídí denní program na sportovních kurzech.