Senátní duel na Pelhřimovsku: O křeslo v horní komoře se utkají Milan Štěch a Jaroslav Chalupský

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 15 – Pelhřimov se utkají současný místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a Jaroslav Chalupský (nestr. za Svobodné). Celková volební účast byla v tomto obvodě letos 36,17 procenta. Současný místopředseda horní parlamentní komory měl v prvním kole před ostatními kandidáty náskok, volilo ho 31,22 procenta voličů, druhý Chalupský, který je v politice od roku 2018, získal o více než sedm procentních bodů méně (23,54 procenta). O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.