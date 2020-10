Jídla je v potravinových bankách méně, zájem o pomoc ale roste

Potravinovým bankám často chybí základní a trvanlivé potraviny, o potravinovou pomoc je přitom v posledních týdnech stále větší zájem, ČT to sdělila ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Podle ní sice obchodní řetězce s dodávkami pomáhají, zásoby ale nestačí poptávce a pomalu docházejí. Láchová se obává i zrušení podzimní potravinové sbírky kvůli koronaviru. To by mohlo nechat desetitisíce lidí bez pomoci.