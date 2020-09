Zeman by považoval za zbabělost zrušení oslav 28. října na Hradě

Prezident Miloš Zeman by považoval za zbabělost, kdyby se letos na Pražském hradě nekonaly oslavy 28. října. Řekl to na Frekvenci 1. Umí si představit, že by se u příležitosti státního svátku připomínajícího vznik Československa musely nosit roušky ve Vladislavském sále a zrušila se následná recepce ve Španělském sále. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) označil hromadné akce za jednu z rizikových činností pro šíření koronaviru, hodlá navrhnout omezení účasti na volnočasových aktivitách na deset až 20 lidí.