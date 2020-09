Se změnou počasí napadl i první sníh. Centimetrové pokrývky udělal na Šumavě a v Krušných horách

Poslední zářijový víkend se Češi babího léta nedočkali, na některých místech v zemi to vypadá spíše na zimu. Na Šumavě padal déšť se sněhem a teplota se pohybovala okolo dvou stupňů. Mokrý sníh se držel hlavně v lesních úsecích a na trávě.

Někteří návštěvníci národního parku místo výletu na kole zvolili jen kratší procházku. Michal Korbel z Prahy ji například využil k postavení prvního sněhuláka. „Myslím, že do zítřka vydrží,“ řekl. Co vydrží určitě minimálně do konce prodlouženého víkendu, je současné chladné počasí. Podle předpovědí by teplota neměla stoupnout nad deset stupňů.

Obyvatele v šumavských městech a vesnicích sníh nezaskočil. Loni ten první napadl rověž na konci září. Sněhové srážky zaznamenali i v Krušných horách.