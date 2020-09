Do kin jdou Bábovky, první román spisovatelky Radky Třeštíkové

video Události ČT: Do kin jde film Bábovky

Ve dvojici s režisérem Rudolfem Havlíkem už Radka Třeštíková napsala scénář k jeho komedii Po čem muži touží. U Bábovek ale poprvé přepisovali její předlohu, věnovali tomu čtyři roky. „Při tom psaní jsem já byla víc ten chlap a on byl víc ten romantik a víc taková citlivka,“ říká spisovatelka.

První román Radky Třeštíkové vyšel před šesti lety. Ten zatím poslední letos na jaře. A jenom Bábovky si koupilo přes dvě stě tisíc čtenářů.

„Kdybych se měla rozhodnout, že chci vůbec ještě nějakou svoji knihu vidět na plátně, tak by to byla ta poslední,“ říká Třeštíková. Své poslední knize dala název Foukneš do pěny a její hrdinku poslala v elektromobilu na cestu na konec světa.