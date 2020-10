Na Pelhřimovsku se ve druhém kole utká nejdéle sloužící senátor Štěch a podnikatel Chalupský

Milan Štěch je senátorem od roku 1996. Nejprve plnil funkci místopředsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. V roce 2008 byl zvolen místopředsedou Senátu, kterým byl dva roky. Poté byl do roku 2018 předsedou horní komory parlamentu. Nyní je už dva roky opět místopředsedou. Je nejdéle sloužící český senátor.

Po volbách poděkoval nejen svým voličům. „Především děkuji voličům, kteří přišli k volbám, a samozřejmě dvojnásobně děkuji voličům, kteří mi dali svůj hlas,“ řekl Štěch. „Pan Chalupský je do určité míry překvapení, ale zase ne takové, protože on ty poslední dny měl velmi masivní kampaň,“ okomentoval svého protikandidáta.

Jaroslav Chalupský je v politice od roku 2018. Tehdy byl jako nestraník za Hradec srdcem a rozumem + Svobodní zvolen do zastupitelstva. Od června letošního roku působí jako radní v Jindřichově Hradci.

„Kdybychom skončili hůř než druzí, tak to zklamání by bylo větší než současná radost. Ale jsme v půlce cesty, ještě nás týden čeká,“ komentoval svůj postup do druhého kola Chalupský.

Před zahájením voleb apeloval Štěch na sociálních sítích, aby se lidé vydali volit. „Chápu, že některým z vás se z mnoha důvodů (koronavirus je nepochybně jedním z nich) nebude chtít k volebním urnám chodit. Přesto bych vás touto cestou rád vyzval, abyste to udělali a abyste se voleb zúčastnili.“

Apel vyslal na sítích i Chalupský. „Je důležité jít k volbám v co největším počtu. Aby ta většina rozhodla, aby se náš život neřídil podle menšiny, byť disciplinované. Ať to dopadne jakkoli, chci za každý hlas vysadit jeden strom. A budu rád, když jich bude tolik, abychom zalesnili celý region! Bude se nám žít lépe.“

V senátních volbách v roce 2014 zvítězil ve volebním obvodu Pelhřimov Milan Štěch (ČSSD). Ve druhém kole svého soupeře Ivo Jahelku (BEZPP) porazil o více než pět tisíc hlasů. Před šesti lety byla na Pelhřimovsku historicky rekordní účast v prvním i v druhém kole. Zatímco v prvním kole byla účast nejvyšší od roku 1996, celkem volilo 44,51 procenta voličů, v tom druhém naopak celkově nejnižší. K urnám se vydalo 19,57 procenta voličů. Odevzdaných obálek tak bylo v prvním kole přes 48 tisíc, ve druhém více než 21 a půl tisíce.