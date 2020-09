Pedagogové a odborníci oponují změnám v inkluzi, nechtějí návrat před rok 2016

Do té doby se podpora handicapovaných zvlášť nefinancovala, i když na ni byl nárok. V českých školách se nyní podle statistik ČOSIV vzdělává 178 121 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Navržené změny by podle Hečkové vedly k tomu, že podpůrná opatření, na která děti byly dosud zvyklé, by byla bez náhrady odepřena desítkám tisíc z nich. Týkalo by se to žáků s tělesným handicapem, chronickou nemocí či komunikačními problémy.

Pedagogové proti novele

Proti novele vyhlášky se dnes vyjádřili také zástupci pedagogických oborů na vysokých školách. Odmítavé stanovisko podpořilo deset akademických pracovišť, mezi nimi například Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy či Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podle nich nejsou navržené změny racionální, neřeší vytčené problémy a dotkly by se školství naopak negativně.

„Ze všech těchto důvodů vyzýváme ministerstvo školství, aby zastavilo proces přijetí této argumentačně nepodložené a právně pochybné vyhlášky a přizvalo odborná vědecká pracoviště k věcné diskusi,“ stojí v jejich stanovisku. Podle odborníků by ve společném vzdělávání dětí pomohlo spíše třeba vytvoření návodu pro školské poradny, podle kterého by mohly rozhodovat o podpoře znevýhodněných. Jednotná metodika poradnám dosud chybí.