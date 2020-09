Kmeť z kauzy Oleo Chemical by mohl z vězení. Soud jej nepravomocně propustil

Ze tří let, které by měl strávit za mřížemi, si Peter Kmeť odseděl již více než dva roky. Podle Obvodního soudu pro Prahu 4 by zbylé měsíce již mohl strávit na svobodě. „Ve výkonu trestu je poprvé a lze věřit, že zkušenost z věznice ho přiměje k tomu, aby do budoucna žil řádným životem,“ uvedl soudce Vítězslav Rašík. Kmeť podle něj splnil zákonné podmínky pro předčasné propuštění. Fakt, že je obžalován ve dvou dalších kauzách, vzhledem k presumpci neviny soud nezohlednil.