Před 82 lety vznikl Sudetoněmecký Freikorps, při jeho teroristických akcích poprvé útočily jednotky SS

„O tom, že to byla regulérní válka, svědčí to, že od sedmnáctého do Mnichova tato organizace uskutečnila přibližně 164 teroristických útoků na území Československa,“ popisuje vojenský historik Eduard Stehlík.

Ty probíhaly až do 1. října 1938, kdy československé jednotky začaly opouštět pohraničí. Celnice v Bublavě na Kraslicku nebo četnická stanice v Krajkové na Sokolovsku jsou jen dvě z mnoha míst, kde podobné útoky pamatují.

„Že se samozřejmě Německo i Maďarsko dopustilo jednání, které směřovalo k dezintegraci Československa v mnichovské krizi, to myslím, že je neoddiskutovatelný fakt,“ říká děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík.

Historicky první nasazení SS

Bojovníky Freikorpsu, takzvané henleinovce, cvičilo a vyzbrojovalo hitlerovské Německo. To dosvědčuje třeba fotografie se zabavenými německými pistolemi waltr nebo samopaly bergman. Navíc proti Čechoslovákům už tehdy bojovali v řadách Freikorpsu i příslušníci wehrmachtu a SS. „V dějinách Waffen-SS se uvádí, že šlo o první bojové nasazení jednotek SS,“ doplňuje Jiří Plachý z pražského Vojenského historického ústavu.

Že šlo o členy SS, dokazuje například fotografie z roku 1938 z kobyliské střelnice. „Příslušníci československé armády od technických složek provádějí technické zkoušky u zbraní, které byly zabaveny u henleinovců,“ popisuje snímek Stehlík.