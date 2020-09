Plzeňský biskup Tomáš Holub má koronavirus. V karanténě jsou další dvě desítky kněží

Biskup se nakazil při pondělním pracovním jednání. Jeden z účastníků byl pozitivní. „Okamžitě jsem informoval své spolupracovníky, kteří se jednání rovněž účastnili a všichni jsme nastoupili do dobrovolné karantény. Všichni jsme se také okamžitě nechali na koronavirus testovat,“ uvedl Holub.

Na Twitteru ráno napsal, že v noci na sobotu obdržel potvrzení, že je jedním ze 1447, kterým byl v pátek potvrzen covid-19. „Průběh mám zatím na úrovni těžší chřipky,“ napsal v dalším tweetu.

V noci mi přišlo potvrzení o tom, ze jsem jeden z 1447, kterým byl včera potvrzen Covid 19. Mohu teď na sobě v přímém prenosu pozorovat, jak se mění názory a interpretace souvislostí na základě toho, zda je člověk out - sider nebo in - sider této koronavirové pandemie. 🙃 — Tomáš Holub (@TomasHolubPB) September 12, 2020

„Po zjištění pozitivního testu jsem ihned na základě principu samotrasování kontaktoval všechny osoby, s kterými jsem přišel před mým nastoupením do dobrovolné karantény do kontaktu. Jedná se především o členy kněžského sboru. Všichni, kteří přišli do kontaktu se mnou, o nebezpečí onemocnění ví a také nastoupili do karantény,“ vysvětlil Holub.

V karanténě jsou kromě biskupa další dvě desítky kněží. „V úterý, to znamená den po mém kontaktu s tím, kdo mě nakazil, jsme měli setkání vikářů, kněžskou radu a setkání konzultorů, tedy více než dvaceti kněží, se kterými jsme jednali po celý den v uzavřené místnosti,“ popsal Holub pro Českou televizi.

„Tím pádem jsou farnosti, které bohužel teď ve čtrnácti dnech nebudou moci mít bohoslužby, protože kněží jsou v karanténě,“ doplnil.

Podle mluvčího plzeňského biskupství Pavla Říhy se karanténa týká v současné době zhruba třiceti lidí, z toho dvaceti kněží. „Činnost samotného biskupství to příliš neovlivní, ale může to ovlivnit farnosti a plánované bohoslužby tam, kde nemá kněží možnost zajistit za sebe náhradu. To si ale bude řešit každá farnost po své linii,“ dodal Říha.

Biskup onemocněl před poutí v Teplé

Biskup onemocněl těsně před dlouho plánovanou diecézní poutí v Teplé, která se koná v sobotu. Návštěvníkům poutě poslal z karantény alespoň vzkaz. Biskupství uvedlo, že při přípravě pouti dodržovalo všechna nařízení a protiepidemická opatření.

Pouť v Teplé má navštívit také apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo, odpoledne má sloužit mši. Se zástupcem Diecézní charity Plzeň převezme také symbolický šek, každý na částku 50 tisíc korun, na zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Peníze se vybraly během dobročinné aukce velikonoční várky piva Pilsner Urquell. Celkem 2020 lahví plzeňského ležáku bylo tradičně určeno pro papeže Františka, vzhledem k celosvětové situaci ale nemohlo být do Vatikánu doručeno.