Stát se omluví za prezidentův výrok o Šarapatkovi, oznámilo ministerstvo. Nejvyšší soud zamítl jeho dovolání

Obecné soudy potvrdily Šarapatkovu verzi a nařídily státu, že se má za prezidenta omluvit. Žaloba mířila konkrétně na ministerstvo financí, protože prezidenta republiky žalovat nelze. Po vynesení pravomocného rozsudku podal úřad dovolání, protože se domníval, že se stát za prezidenta omlouvat nemá.

„Jsem za to rád, protože prezident republiky – ať je to kdokoli, bez ohledu na to, že je to Miloš Zeman – nesmí lhát a v této společnosti se stává lež běžnou normou. Nepočítá se s tím, že běžný občan bude mít jakékoli dovolání u soudní moci a ke spravedlnosti jako takové,“ řekl Zdeněk Šarapatka.

Ministerstvo financí oznámilo, že rozhodnutí Nejvyššího soudu respektuje. „Potvrzujeme, že ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání ve sporu o omluvu za výrok prezidenta republiky na adresu Zdeňka Šarapatky. Ministerstvo financí toto rozhodnutí respektuje a omluví se neprodleně,“ uvedl mluvčí úřadu Jakub Vintrlík. Omluva by měla mít formu dopisu zaslaného Šarapatkovi do sedmi dnů.

Na rozhodnutí Nejvyššího soudu stručně reagoval i Hrad. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček je označil za „typické Pyrrhovo vítězství“.