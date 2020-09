I neděle přinesla rekordní růst počtu infikovaných. Trasování i karanténa se možná změní

Nedělní nárůst počtu případů s covidem-19 byl sice nejnižší od začátku září, nebyl však nejnižší za týden – v pondělí byl růst nižší – a šlo o nejhorší nedělní výsledek od rozšíření pandemie do České republiky. Zhruba čtvrtinou k nedělnímu růstu přispěla Praha, kde se podle údajů městské hygienické stanice potvrdil covid-19 u 103 lidí.

V Praze se relativní počet nakažených za týden zvýšil na 72 na sto tisíc obyvatel, nejde však o momentálně nejhůře zasažených region v Česku. Nejvyšší nemocnost je aktuálně v okrese Pelhřimov s 98 případy na sto tisíc obyvatel a přes 50 nemocných na sto tisíc obyvatel je ještě v osmi dalších okresech. Horší než v Praze je situace ještě na Hodonínsku s 79 pozitivními na sto tisíc obyvatel.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že i v dalších regionech by se mohla opatření zpřísnit, pokud by na epidemiologickém semaforu spadly do vyšší kategorie, kde je zatím pouze Praha. „Situace se může třeba na Hodonínsku vyvinout nepříznivě. Zrovna tento region je na pomězí zelené a oranžové a počet případů je tam poměrně vysoký,“ uvedl Vojtěch.

Rostoucí počet případů dávají hygienici do souvislosti s častějším a cílenějším testováním. Od úterý do čtvrtka se denní počet testů pohyboval kolem 11 tisíc, v pátek laboratoře zpracovaly více než 12 900 vzorků – bylo to dosavadní maximum, z něhož také vzešlo zdaleka nejvíce pozitiviních výsledků zaznamenaných v Česku v průběhu pandemie. O víkendu se většinou testuje méně, v sobotu se počet testů snížil na zhruba sedm tisíc, což bylo více než o týden dříve, i když rozdíl nebyl tak vysoký jako v pracovní dny. Počet nedělních testů zveřejní ministerstvo zdravotnictví v podvečer.