Mezi Prahou a Berounem začne v pondělí platit nový jízdní řád. Vlaků ubude

Problémem je zejména to, že měníren je na některých tratích velmi málo. „Je to vina minulých vlád a předchozích vedení Správy železnic, protože ta podúdržba tam je padesát let,“ řekl Oldřich Sládek ze sdružení dopravců Žesnad.

V regionu se sešlo hned několik výluk, problém nastává například ve chvíli, kdy chce nákladní vlak vyjet z Chebu do Prahy, taková souprava nemůže přes Chomutov, ani z Plzně přes Žatec. Jedinou možností je dlouhá oklika přes České Budějovice. To ale dopravce stojí čas i peníze.

„Teď je doba, že se opravuje radikálně rychleji, s tím souvisí, že se nezpomalil tok cestující veřejnosti a objem vlaků. To se zřejmě podcenilo,“ přiznal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Stopka pro jedenáct vlaků

Upravený jízdní řád, který začne na trati platit v pondělí, nepočítá s celkem jedenácti osobními vlaky. Linka se navíc rozdělí - místo průjezdu Prahou dál směrem na Kolín budou spoje z obou stran končit v hlavním městě. Tím se zamezí případnému přenášení zpoždění na další tratě.

Někteří lidé, kteří bydlí na trase z Prahy do Berouna, by byli podle redaktora ČT Jana Beránka ochotni oželet i více osobních vlaků. Ovšem pouze v případě, že by na zbylé spoje byl spoleh a nedocházelo k tak velkým zpožděním vlaků.