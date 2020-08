Stát chce rozšířit síť urgentních příjmů a přesunout lékařské pohotovosti pod střechu špitálů

Nakročeno do této elitní kategorie mají ještě čtyři zdravotnická zařízení (krajské nemocnice v Pardubicích a Karlových Varech, jihlavská a mladoboleslavská nemocnice), kde se centrum urgentního příjmu ještě buduje a mělo by poskytnout stejnou péči jako nemocnice prvního typu.

Do zajištění urgentního příjmu druhé kategorie pak bude potřeba investovat hlavně na jihu Moravy a ve středních Čechách – finanční injekci mohou čekat například v Nymburku, ve Slaném nebo v Brně u svaté Anny.

Koncepce ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že bude v okresech kolem osmdesáti příjmů druhého typu a patnácti velkých příjmů na úrovni krajů. „Potřebujeme mít jasné standardy, jak má ten urgentní příjem vypadat,“ dodává šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). „Také věříme, že to povede k nižším hospitalizacím, protože když urgentní příjem není, tak pacient bývá na pár hodin hospitalizován.“

Pohotovosti praktiků pod nemocniční střechou

Urgentní příjmy financují od tohoto roku nově i zdravotní pojišťovny, resort chce na modernizaci sítě čerpat taky evropské dotace. Součástí nového systému je i zřízení pohotovostní služby, kde se o péči budou starat praktičtí lékaři. Ministerstvo je totiž plánuje z ordinací přesunout do nemocnic.

Resort tak reaguje na výzvy samotných lékařů, kteří si často stěžují na neodpovídající podmínky. I pacienti v praxi chodí rovnou do nemocnic, kam je doktor na pohotovosti na přesnější vyšetření často stejně pošle.

Podobný koncept už zavedla například Fakultní nemocnice v Plzni. „Smyslem naší práce je ulevit a ulehčit specialistům v případech, kdy pacient nevyžaduje péči specialisty, ale může být jeho problém řešen pouze všeobecným praktickým lékařem,“ doplňuje plzeňská praktička Jarmila Kydlíčková.

Systémové změny se mají i v tomto případě financovat z evropských fondů. Samotný provoz pak budou podle plánované novely hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce hotový návrh zákona vládě předložit do začátku října. Sněmovna by pak o něm měla rozhodnout do konce volebního období.