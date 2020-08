„Dotace neměly pravidla ani logiku.“ Exnáměstkyně u soudu odmítla vinu v kauze sportovních dotací

„Ten příběh se skutečně nestal,“ prohlásila v pondělí exnáměstkyně u pražského městského soudu. Obžaloba je podle ní absurdní a záměrně staví do souvislosti nesouvisející skutečnosti z nezákonně získaných odposlechů. „A priori předjímá můj špatný úmysl a vinu,“ uvedla.

Obžaloba tvrdí, že Kratochvílová v roce 2017 nezákonně ovlivňovala rozdělování dotací, a to v souladu s pokyny svého milence Pelty a také na základě přání dalšího obžalovaného, šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty.

„Musím důrazně odmítnout, že bych se nějakého skutku popsaného v obžalobě dopustila. Ani jsem se jich dopustit nemohla. Činnost náměstkyně jsem vykonávala v souladu s právními předpisy, s pokyny nadřízených a v souladu s nejlepším vědomím a svědomím,“ tvrdí.

Kratochvílová, která v dané době bydlela s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD), připustila, že její nástup do funkce náměstkyně nebyl správný. Nikoliv však vzhledem k tomu, co jí klade za vinu obžaloba. „Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, který nešlo zastavit. Byli jsme pod palbou termínů, které se musely plnit,“ popsala.

Rozdělování dotací nemělo pravidla ani logiku, tvrdí exnáměstkyně

Kratochvílová tvrdí, že ohledně nástupu do funkce váhala a argumentovala Valachové „svým chabým povědomím ve sportovní oblasti“. Původně si podle vlastních slov myslela, že pozici bude zastávat jen dočasně, a to tři měsíce. „Rozdělování dotací nemělo jasná pravidla ani logiku, která by byla exaktně stanovena,“ tvrdí.

Podle obžaloby Kratochvílová Peltově fotbalové asociaci v únoru 2017 na úkor dalších žadatelů o dotace zajistila navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun. „S panem Peltou jsem jednala z toho důvodu, že byl členem Národní rady pro sport. Nepopírám, že jsme spolu hovořili, ale nikdy jsem neudělala žádný krok k tomu, abych mu vyhověla,“ uvedla. Na informace o příslušném dotačním programu měl podle ní Pelta nárok, protože byl jeho garantem a také členem národní rady.