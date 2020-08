Krajské volby v číslech: nejstarší kandidát v historii i drtivá převaha mužů

Oproti 11 888 kandidátům v roce 2016 se letos o hlas uchází celkem 9728 lidí. Kandiduje také méně politických stran, hnutí a koalic. 85 subjektů zaregistrovalo ve 13 krajích celkem 215 kandidátních listin. Tedy o 54 méně než před čtyřmi lety.

Z celkového počtu všech kandidátů je 37 procent bez politické příslušnosti. Nejčastěji se o křeslo ucházejí nestraníci v Ústeckém kraji, nejméně pak na Zlínsku.

Na kandidátkách převažují muži. A to ve větším poměru než v předchozích volbách. Voliči mohou vybírat mezi 7048 muži a 2680 ženami, které nepředstavují ani třetinu všech kandidátů.

Osmnácti kandidátům je 18 let

Průměrný věk – 48 let – je srovnatelný s předchozími roky. Osmnácti kandidátům je 18 let, což je minimální věk pro kandidaturu v krajských volbách. Naopak nejstarším uchazečem o mandát je Jaroslav Hlubůček, který v 91 letech usiluje o křeslo za koalici Soukromníků a Svobodných v Libereckém kraji. Je to dosud nejstarší kandidát v historii voleb do krajských zastupitelstev, ve kterých se hlasuje od roku 2000.

Společně s volbami zástupců do krajských zastupitelstev proběhnou 2. a 3. října i volby do třetiny Senátu.

„V senátních volbách je registrováno celkem 235 kandidátů, jejichž průměrný věk je 56 let. Osmdesát čtyři procent kandidujících jsou muži a čtyřicet procent kandidátů je bez politické příslušnosti,“ uvedla v tiskové zprávě ČSÚ jeho první místopředsedkyně Eva Krumpová. Situace je tak obdobná jako při posledních volbách do Senátu v roce 2018.