O životech rozhodují detaily, říkají hasiči. Požární gramotnost přitom často chybí

V případě útoku žháře, jak tomu bylo například v Bohumíně, kde při požáru zemřelo jedenáct lidí, jsou podle hasičů oběti bezmocné. U běžných požárů ale často rozhoduje o životech to, zda lidé vědí, co mají dělat. Protipožární ochrana se do škol sice vrátila, sami dospělí ale často podle zkušeností záchranářů neví, co v takové situaci dělat.