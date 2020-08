Stovky výjezdů kvůli bodnutí hmyzem. Záchranáři vybízejí k opatrnosti

Letos zatím nejvážnější případ se stal v sobotu 25. července na Ostravsku, kdy šestašedesátiletého muže napadly vosy na zahradě.

„Nejprve jevil známky šokového stavu a následně upadl do bezvědomí. Při příjezdu na místo události zjistil zasahující lékař, že došlo k selhání všech základních životních funkcí. Postiženému byla poskytována první pomoc. Přes veškeré úsilí obou týmů zdravotnické záchranné služby se nepodařilo obnovit srdeční činnost pacienta,“ řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Podle něj jsou ale alergické reakce končící smrtí spíše výjimečné.

Vrtulník pro transport do nemocnice kvůli bodnutí vosy musela už letos využít také záchranka na Vysočině. „Naši záchranáři zasahovali u pacientky po bodnutí vosou do čela. Pro rychlý rozvoj otoku obličeje a krku s následným bezvědomím musela být letecky transportována do zdravotnického zařízení,“ popsal mluvčí Petr Janáček.

Pozor si mají lidé dávat hlavně na nápoje

Záchranáři zdůrazňují, aby byli lidé v letních dnech opatrní. Největší pozor by si měli dávat na pití z plechovek a neprůhledných lahví. Tam totiž může bodavý hmyz vlétnout a dostat se tak člověku do úst.

„Obezřetní by měli být také alergici, kteří trpí anafylaktickými reakcemi na bodnutí hmyzem, respektive by s sebou vždy měli mít předepsaný lék Epipen, což je lék obsahující adrenalin, měli by o své alergii informovat okolí, stejně tak o tom, kde lék nosí,“ upozornila mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Za běžné situace však poštípání hmyzem nemusí znamenat výraznou zdravotní komplikaci. Většina takových případů totiž končí pouze lokálním otokem.

V případě zdravotních komplikací, zejména náhle vzniklých nebo život ohrožujících, je však namístě kontaktovat národní tísňovou linku 155. Tam umějí zkušení zdravotničtí operátoři kromě přímého vyslání výjezdové skupiny i účinně poradit s první pomocí.