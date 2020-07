„Lidé se nebojí. Přijdou, až když kašlou krev.“ Nový program má odhalit rakovinu včas

Do nového programu včasného odhalení nádorů plic by se od příštího roku mohli přihlašovat lidé, kteří jsou touto nemocí nejvíce ohroženi. Podle expertů by se měl program zaměřit hlavně na lidi od 55 do 74 let, kteří vykouří alespoň krabičku cigaret denně. U nich by měli lékaři zachytit případný nádor včas, a zvýšit tak podíl pacientů, u kterých lze nádor odstranit, ze současných 15 procent na 50 procent.