Tuzemského medu bude nejspíš málo. Někteří včelaři mluví o nejhorší sezoně za 50 let

I podle včelaře z Děčínska už po odtočení trochy medu teď včely nosí jen tolik, aby se uživily. „Plodují a to, co přinesou, plod spotřebuje. Pro včelaře téměř nic nezůstane,“ shrnuje Zdeněk Novotný. Nižší úrodu přiznává i jednatel včelařské organzace Benešov nad Ploučnicí. „Loni byla sezona asi o měsíc delší. Úrodu máme menší zhruba o 40 až 50 procent,“ uvádí Milan Folk.

Že je včelařská sezona u konce a byla podprůměrná, potvrzuje i Český svaz včelařů. „Počasí moc včelám nepřálo. Květen propršel a i v červnu bylo deštivo. Za posledních 50 let včelaři nepamatují deštivější červen. Mezitím vše odkvetlo, slunných a příznivých dnů moc nebylo. Nyní už toho příroda včelám moc nenabízí. O medovici nemůže být řeč. Pokud byla, rychle ji spláchl déšť,“ říká předsedkyně svazu Jarmila Machová.

„Mluví se o tom, že letošní sezona je v celých Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku nejhorší za 50 let. Po jarní snůšce z řepky, která byla letos docela úspěšná, pokračovalo chladné období, kdy byly zejména v noci teploty kolem 10 stupňů Celsia. Takže hlavní snůšková rostlina, kterou je v našem regionu trnovník akát, nevytvářela v nočním období nektar, a tak, přestože letos nezmrzl a pěkně kvetl, byla jeho nektarodárnost v letošním roce mizivá,“ popisuje Jiří Šturma ze Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí.

Známky konce snůškové sezony vysvětluje středočeský včelař Jiří Šturma. „To, že skončila, se projevuje hlavně takzvaným slíděním včelstev. Včely se snaží dostat do slabých včelstev, vyloupit je a získat jejich zásoby pro sebe. Příroda je v tomto směru spravedlivá a vítězí jen ten nejsilnější, který zaručí pokračování kvalitního rodu. Co se neosvědčilo, to musí ustoupit tomu úspěšnějšímu,“ komentuje Šturma.

I tam, kde konec snůšky ještě nenastal, mluví včelaři o tom, že je oproti loňsku nižší. „Med má vysoké procento vody a je pravda, že oproti loňsku je snůška horší,“ přiznává členka pražských Hradčanských včel Dagmar Šormová.

Kvůli špatné snůšce cena medu poroste a dovážet se bude nekvalitní, předvídají včelaři

Příroda letos včelám nestačí. „Včely se musí přikrmovat cukrem, jinak by přestaly matky plodovat, a když nejsou mladé včely, nejsou ani včelstva, která by úspěšně přečkala zimu,“ vysvětluje Novotný. „V letošním roce si včelstva něco donesla. Kdo jim ale vytočil hodně medu, zjistil, že nyní jsou některá na suchu a pro zdárné přežití je nutné přikrmení. Tím tato včelstva, co se medobraní týká, letos skončila,“ potvrzuje jednatel včelařské organizace Lubno Jiří Koval.

Špatná snůška může ovlivnit kvalitu medu i jeho cenu. „Tuzemského medu bude málo a tak se bude zřejmě dovážet med ze světa, hlavně z oblastí, kde je laciný. To se asi projeví i na jeho kvalitě, a tak bude zřejmě snaha ‚výrobců' med nastavovat zakázanými náhražkami. Státní veterinární správa bude mít plné ruce práce zajistit a ohlídat jeho kvalitu a nezávadnost,“ myslí si Šturma.

Včelař Petr Táborský zvyšovat ceny zatím neplánuje, řada včelařů to ale podle něj zkusí. „Ceny vždy odpovídají nákladům, investicím a vlastní potřebě. Dalším důležitým faktorem zůstává okolnost, do jaké výše je ochoten zákazník nakupovat nebo zda pro něj není nabízená věc za takovou cenu nepotřebná. Letos byl rok opravdu zlý. Každý dobrý obchodník musí mít dostatečnou zásobu zboží, které pokryje momentální výpadek, ale ten se nesmí opakovat další rok,“ uzavírá člen Spolku krušnohorských včelařů Petr Táborský s tím, že podobně špatný rok pro včelaře nepamatuje za celou svoji kariéru.