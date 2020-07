Soud chce Dbalému vrátit pas a zrušit dohled, žalobce se obává útěku do ciziny

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý by mohl získat zpět cestovní doklady a kauci, kterou zaplatil za propuštění z vazby. Pražský městský soud mu také chce podle informací České televize zrušit dohled probačního úředníka. Dozorující státní zástupce Zdeněk Matula proti rozhodnutí soudu podal stížnost. Obává se, že by Dbalý mohl situace využít a uprchnout do ciziny. Exředitel Homolky již byl nepravomocně odsouzen v kauze údajného ovlivňování tendrů nemocnice a kvůli smlouvám na poskytování právnických služeb. Hrozí mu několik let za mřížemi.