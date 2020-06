Podle Hamáčka bude země na druhou vlnu epidemie připravena lépe

„Hlavní informace, která by měla zaznít, je ta, že jsme to společně zvládli,“ uvedl ministr Hamáček.

Poté, co Hamáček vedení převzal, bylo ve štábu ustanoveno několik pracovních skupin, které se zabývaly jednotlivými odbornými problémy. Vznikly týmy pro distribuci ochranných prostředků, pro jejich nákupy, mediální a zdravotní skupiny a skupina, která řešila dopady vládních omezení. Přibyl také ekonomický poradní tým.

Krizový štáb po skončení nouzového stavu nadále fungoval, ale pouze v omezeném režimu. Stálá pracovní skupina, která se scházela každý den, se po 17. květnu scházela jednou týdně, méně často byly i schůzky pléna štábu.

Hamáček potvrdil apel na Vystrčila kvůli cestě na Tchaj-wan

Vicepremiér Hamáček na tiskové konferenci také potvrdil, že společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na schůzce ústavních činitelů apelovali na předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), aby se zdržel konání, které by ohrozilo dodávky ochranných pomůcek z Číny.

„Ano, my jsme během toho jednání, v době nejvyšší krize, kdy jsme opravdu nevěděli, co bude druhý den, upozorňovali, že by bylo dobré se vyvarovat jakéhokoli konání, které by mohlo zkomplikovat dodávky ochranných pomůcek,“ řekl Hamáček.

Dodal, že představitelé vlády chtěli mít možnost ochránit zejména pracovníky v první linii a žádali o to, aby se nestalo nic, co by mohlo situaci zkomplikovat.

Podle Hamáčka apel zazněl na uzavřeném jednání nejvyšších ústavních činitelů, blíže se proto k věci vyjadřovat nechtěl. „Pokládám za nefér vynášet informace z uzavřeného jednání,“ řekl. Na schůzce se podle něj debatovalo o citlivých tématech týkajících se bezpečnosti České republiky.