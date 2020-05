Nový Mariánský sloup na Staroměstském náměstí by měl být kompletní už o prázdninách

S nouzovým stavem se v centru metropole nekonaly velikonoční trhy, a stavební práce se tak o měsíc urychlily. Kameníci teď osazují největší části sloupu, který se má podobat původnímu ze 17. století.

Nyní je čeká ta nejtěžší část práce, a to osadit patnáct velkých kusů kamenů tak, aby do sebe přesně zapadly. „Jakmile doděláme sanktuář, přivezeme od boromejek sloup a sochu, tak to vlastní sestavení potom trvá už několik dnů,“ uvedl Váňa.

O návrat sloupu usilují jeho příznivci od 90. let 20. století. Se stavbou ale někteří lidé nesouhlasili. Rozebírání dlažby zabránili i strážníci loni v květnu, protože chybělo povolení k záboru. O tom, že sloup vedle radnice opět bude, nakonec rozhodli pražští zastupitelé letos v lednu.