Začal první víkend bez omezení pohybu. Leccos ale stále nefunguje

Česká republika je po šesti týdnech k dispozici svým občanům, kteří se mohou vypravit kamkoli. Je ale třeba počítat s tím, že většina obchodů je stále zavřených, restaurace fungují přinejlepším přes okénko, omezená ještě zůstává doprava – České dráhy vrátí větší počet vlaků na pravidelné trasy až v neděli.

První víkend od zavedení mimořádných opatření se mohou konat farmářské trhy – povolené jsou od pondělí – a také jde o první víkend, kdy se mohou konat malé svatby. Vše je ale svázáno platnými omezeními. Například na pražské náplavce je místo obvyklých 90 až 100 jen 31 stánků. Je totiž potřeba zachovat mezi nimi bezpečný odstup. Nezměnilo se ani nic na tom, že svateb se může zúčastnit maximálně deset lidí.

Od pátku se opět smí opustit republiku. Politici ale vyzývali, aby toho lidé příliš nevyužívali i proto, že je velmi komplikovaný návrat. Do neděle je ještě po návratu bez výjimky povinná karanténa. Až od pondělí bude možné ji nahradit předložením negativního testu na koronavirus.

Podle zjištění redaktorů ČT z hraničních přechodů ani v sobotu není o cesty do zahraničí velký zájem. „Situace je velmi klidná, kolony se netvoří ani v jednom směru,“ informovala v sobotu ráno z Rozvadova Barbora Němcová. Situace se nejspíše změní až v pondělí, kdy by mohli do zahraničí opět vyrazit pendleři.