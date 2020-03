Na pacienty s koronavirem se připraví nemocnice Na Homolce v Praze a U svaté Anny v Brně

Dosud se o nemocné s nákazou koronavirem starají pražská Nemocnice na Bulovce a vybrané krajské nemocnice. Lůžka s ventilátory pro pacienty s nemocí Covid-19 budou nově připravené v pražské Nemocnici na Homolce a brněnské Fakultní nemocnici U svaté Anny. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tak chce vláda zabránit tomu, aby se nákaza rozšířila do nemocnic, jako se to stalo v Itálii.

V Česku jsou nyní tři pacienti s koronavirem ve vážném stavu. Přibyla pacientka narozená v roce 1943, je na plicní ventilaci. Stav všech je stabilizovaný, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Senioři nemají vycházet, doporučuje vláda

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory opouštět areál těchto zařízení. Senioři by podle premiéra měli domov opouštět jen kvůli návštěvě lékaře při neodkladné zdravotní péči.

Vláda zároveň požádala samosprávy, aby seniorům při zvládání základních životních potřeb pomohly, včetně nákupu potravin a léků.

Od středy 18. března má být pozastavena činnost služeb, jako jsou centra denních služeb, týdenní stacionáře nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Ošetřovné i pro OSVČ? Vláda o tom bude jednat znovu v úterý

Vláda bude o návrzích ministerstva práce a sociálních věcí jednat znovu v úterý. Premiér Babiš po jednání uvedl, že vláda chce prodloužit ošetřovné a také ho rozšířit i na živnostníky.

„Je jasné, že chceme pomoci zaměstnancům i živnostníkům,“ uvedl Babiš. Přerušení pondělního jednání vysvětlil tím, že jedno opatření je nyní připraveno jako novela zákona, druhé jako nařízení vlády s jinou „technikou dodání peněz“.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) spolu s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) vláda chystá další opatření pro zaměstnance a zaměstnavatele. V úterý je prodiskutuje i předsednictvo tripartity.

Ministři by o změnách, které mají mimo jiné prodloužit dobu ošetřovného pro rodiče žáků nyní zavřených škol a rozšíření jejich okruhu například o živnostníky, měli v úterý jednat od 10:00. Stejně jako v pondělí budou debatovat prostřednictvím videokonference.

Ošetřovné by se mohlo podle návrhu ministerstva vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl podle předlohy poskytovat příspěvek 424 korun za den.

Opatření by podle odhadů letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun.

Ošetřovné by podle návrhu mohli dostat i zaměstnanci, kteří po uzavření stacionářů a dalších center sociálních služeb musí doma pečovat o své blízké. Dávku z nemocenského pojištění je možné získat nejen na potomky, ale i na ostatní členy domácnosti, pokud jsou závislí na pomoci okolí či jsou nemocní. Vyplácí se 60 procent denního základu příjmu devět dnů. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním na tuto podporu nárok nemají.