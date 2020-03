Inspekce případ vykonstruovala, řekl soudu policista obžalovaný z pokusu prodat nosorožčí roh

Policista Kučera se svým známým Oskarem Rouskem chtěli podle státního zástupce prodat horní části předního rohu nosorožce a očekávali, že se tak dostanou nejméně k půl milionu korun. Spolu s nimi stanul před soudem prostředník, kterého údajně oslovili. Transakce se nakonec neuskutečnila, prý proto, že nepřišly uspokojivé nabídky.

Všichni tři obžalovaní to odmítají. Kučera tvrdí, že je případ vykonstruovaný, soudu řekl, že se při vyšetřování dostal do konfliktu s určitými zájmovými skupinami, které ho chtěly odstranit. „GIBS si dělá, co chce, a není za to postižitelný,“ prohlásil policista. Připustil, že zjišťoval, kolik by nosorožčí roh stál, tvrdí však, že to zjišťoval kvůli svému vyšetřování v asijské komunitě. Jeho další postup ale nakonec neschválil nadřízený.