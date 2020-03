Poskytovatelé sociálních služeb kritizují resort práce. Kvůli koronaviru prý zbytečně panikaří

Pandemický plán spolu s krizovým zákonem upravuje opatření, která mají státní instituce provádět v případě masivní epidemie – jako by byla například ta způsobená novým koronavirem. Podle aktuálního vyjádření Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by ale dokumentace neměla myslet jenom na zdravotnická zařízení, ale i na ta sociální – jako jsou například domovy s paliativní péčí.

„Problém je, že poskytovatelé sociálních služeb dle české legislativy nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Sociální služby jsou v pandemickém plánu zmíněné jen okrajově,“ podotkl prezident APSS Jiří Horecký.

„Řada opatření by měla být naprosto stejná. Příkladem je rozhodnutí u roušek. Měly by se zajistit nejen zdravotnickým zařízením, ale i sociálním. Toto rovnítko by mělo být u všech opatření,“ dodal.

V Česku aktuálně využívá služby domovů seniorů, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením více než 65 tisíc lidí. Dalších 36 tisíc osob je umístěno v domovech s pečovatelskou službou a 70 tisíc klientů využívá terénní sociální služby. Podle dosavadních výzkumů navíc nejstarší generace tvoří u stávající nákazy nejohroženější skupinu pacientů.

Asociace vyzvala vládu, aby tento sektor péče do aktualizovaného dokumentu zařadila. Sama pak připravila patnáctistránkový návod, jak by měly domovy a pečovatelské služby postupovat. Zařízení by si podle rad mohla vypracovat vlastní krátké krizové plány kroků v mimořádných událostech či při pandemiích.