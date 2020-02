Policie odložila vyšetřování požáru Krejčířovy vily. Trestný čin se stal, nepodařilo se ale najít pachatele

Hasiči později vyčíslili škodu asi na 20 milionů korun. Zároveň uvedli, že zásahem uchránili majetek za 40 milionů korun. Vyšetřovatelé hned druhý den po požáru vyloučili technickou závadu jako příčinu ohně. Dům byl totiž odpojený od elektrického proudu i plynu.

Vyhořelá vila je v exekuci a dlouhodobě neobývaná. V dražbě se ji nepodařilo zatím prodat. Naposledy byla nabídnuta letos v lednu za vyvolávací cenu 28,1 milionu korun. Další dražba by měla podle Exekutorské komory proběhnout v dubnu nebo květnu. Majitelkou je podle katastru nemovitostí Krejčířova manželka Kateřina.

Podnikatel je nyní v jihoafrickém vězení

Radovan Krejčíř z Česka uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005 při domovní prohlídce právě černošické vily. Nyní je ve vězení v Jihoafrické republice. Česko požaduje jeho vydání, v minulosti na něj Praha vydala několik mezinárodních zatykačů.

V České republice byl pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení.

V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení. V JAR si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos.