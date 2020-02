Skončí dvojí provize i zamlčování toho, co je s nemovitostí špatně. Nastupuje nový realitní zákon

Dosavadní volná živnost se změní na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. „Musíme si uvědomit, že je tady spousta takzvaných garážových makléřů, kteří to nedělají jako svoje povolání. A tam přesně zákonem cílíme,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO). Od změny si slibuje méně makléřů, zato kvalitnějších.

Podle zákona také makléři budou muset informovat zájemce o závadách nemovitosti. „V opačném případě může zájemce dokonce odstoupit od uzavřené smlouvy o zprostředkování, což je velká novinka,“ přibližuje advokát a spoluautor zákona Tomáš Philippi.

Ošetřena je i úschova peněz

Zákon počítá také s pojištěním profesní odpovědnosti zprostředkovatele realitního obchodu na částku minimálně 1,75 milionu korun. Makléřům působícím na základě smlouvy pod obchodní značkou realitní společnosti by stačilo poloviční pojištění. Pokud by se podnikatel nepojistil, riskoval by až milionovou pokutu.

Řada makléřů i Asociace realitních kanceláří zpřísnění vítá. Hlavně v otázce poskytování úschovy peněz. „Úschovy představují to nejrizikovější místo transkace,“ říká ředitel velké realitní kanceláře v Česku Jan Hrubý.

Realitky ji budou moci poskytovat, ale výhradně na písemnou žádost klienta a na zvláštních účtech. Budou mít také právo nabízet úschovu peněz klientům bankami, zahraničními bankami, notáři, advokáty nebo v souvislosti s exekučním a jiným soudním řízením také exekutorem.

Podle některých analytiků s předpokládaným snížením počtu makléřů jejich služby podraží. „Část z nich zmizí z trhu, takže ti, co zůstanou, si budou moci stanovit za své služby vyšší cenu. Ve výsledku již tak horentně drahé a stále nedostupnější nemovitosti dále zdraží. Nyní o vyšší cenu služby realitního makléře,“ uvedl nedávno třeba analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Ministryně Dostálová se však zdražování neobává.