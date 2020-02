V neděli může mít silný vítr v Česku v nárazech až 90 kilometrů za hodinu

I když některá místa Česka indikují blížící se jaro, následující víkend bude, co se týče počasí, opět velice proměnlivý. Během noci na pátek napadlo na horách přes pět centimetrů nového sněhu, do konce dne by nového sněhu zejména v Krkonoších a na Šumavě mohlo být až 15 centimetrů. Připadne také v Jeseníkách, v Beskydech i na Českomoravské vrchovině.

V sobotu by ale mělo pršet nebo sněžit už jenom minimálně. Postupně se začne oteplovat, a to na osm až dvanáct stupňů, takže i na horách začne během dne pršet. Teploty v noci se budou pohybovat okolo nuly. Přechodně může být polojasno, ale jinak bude oblačno až zataženo.

Neděle přinese oteplení i vítr

Nejvíce deštivá bude neděle, na horách by mělo spadnout až 35 milimetrů, převažovat bude zataženo. Sněžit na horách začne opět ke konci dne, připadnout by pak mělo až pět centimetrů nového sněhu.

V neděli bude také hodně foukat, ČHMÚ vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou Českou republiku. Nárazy budou dosahovat rychlosti přes 70 kilometrů v hodině.

Nejvíce větrno bude na horách, tedy v západní části Jeseníků, v Krušných horách a na Českomoravské vrchovině. „V tisíci metrech bude teplota sice jen minus jeden stupeň Celsia, pocitově nám to ale bude připadat jako minus 10 stupňů Celsia, právě kvůli silnému větru,“ dodává meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.