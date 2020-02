Úředníci „rozsoudili“ loňskou potyčku Ladislava Jakla v metru. Trest si odnesl on i údajný útočník

Incident se stal loni na jaře

Potyčka v pražském metru se stala loni v květnu. Devětadvacetiletý muž se na policii později sám přihlásil. Výpovědi obou mužů se ale rozcházely.

Jakl uvedl, že ho muž bezdůvodně napadl poté, co se ho zeptal, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD. Poté, co domněnku muže potvrdil, měl mu útočník podle jeho slov dát rány do hlavy a oba pak upadli na zem.

Padlo i několik ostrých výrazů. Muž policii při podání výpovědi přiznal, že Jakla dvakrát nazval „kriplem“. Tvrdil ale, že Jakl fyzicky zaútočil jako první. Dvojici pak od sebe museli odtrhnout ostatní cestující.

Několik dní po pražské rvačce oznámil Jakl další napadení. Tentokrát ve Zlíně, kde na něj prý zaútočil další muž. I tamní radnice se případem zabývala. Jakékoliv detaily nebo závěry z přestupkového řízení ale odmítl mluvčí tamní radnice sdělit. Podle Jakla ale zlínský úřad potrestal i tohoto útočníka.