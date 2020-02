Malý jaderný reaktor vědců z Řeže by mohl v budoucnu zásobovat odlehlá místa

„Pokud dojde k prasknutí primárního potrubí, sůl uniká výrazně pomaleji, než je to u klasických tlakovodních reaktorů,“ vysvětlil Marek Ruščák, vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti Centra výzkumu Řež.

Autoři projektu věří, že by reaktor mohl v budoucnu vhodně doplňovat obnovitelné zdroje, zásobovat odlehlá místa anebo nahradit zastaralé teplárny.

Český patent ale zatím existuje jen na papíře a funguje pouze ve výpočtech. Do deseti let by jeho funkčnost měl prověřit první experimentální modulární reaktor. Vědci doufají, že se z jejich vynálezu v budoucnosti stane vývozní artikl. Už teď vzbudil zájem například mezi odborníky v USA.