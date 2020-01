Alkohol teče v Česku proudem, rizikově pije milion lidí. Hodně problémů s ním nově mají senioři

Bibit hera, bibit herus, bibit miles, bibit clerus – pije pán, pije paní, pije voják, pije kněz… Tak to napsali v hloubi středověku autoři jedné z básní z cyklu Carmina Burana. A to, co platilo ve 13. století, platí i dnes. V Česku až příliš.

Rizikově pije přes milion lidí, průměrně se tady vypije dvakrát více alkoholu než ve světě a každý druhý člověk v Česku zná někoho, kdo má s pitím závažné potíže.