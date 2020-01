Jurečka: Je tu nerovnost v síle hlasu voličů, chci změnit zákon

Jurečka je dnes vůči předvolebním koalicím skeptický, jak řekl i krátce po svém zvolení předsedou lidovců. „Jsou tady výrazné překážky na straně legislativy: volební zákon a jeho pětiprocentní kvórum. Pokud se to nezmění… A my na tom pracujeme, předložili jsme novelu volebního zákona. Budu chtít jednat s předsedy ostatních parlamentních stran, zdali bude vůle se shodnout na některých parametrech a upravit je. Nebo do toho může vstoupit Ústavní soud,“ plánuje.

Podle něj se může pro změnu najít podpora. „Všechny strany kromě hnutí ANO by na tom mohly mít zájem, aby se narovnalo prostředí. Je tady obrovský rozdíl v síle hlasu. Na mandát poslance hnutí ANO vám stačí 18 500 hlasů, na mandát poslance za KDU-ČSL potřebujete 28 tisíc hlasů, na mandát poslance STAN je to 42 tisíc hlasů. To je evidentní rozdíl v síle hlasu,“ tvrdí Jurečka.

V případě hnutí ANO, které nadále dominuje průzkumům, také vidí Jurečka naději na spolupráci: „Je to otázka jejich svědomí, zda toto považují za férové. Ale ostatní strany, které by tady mohly mít většinu, by z vlastních důvodů mohly toto napravit.“

Do předvolební spolupráce pro volby do sněmovny se dnes ale nehrne: „Osobně stojím o koaliční spolupráci před volbami tam, kde je to legislativně možné a kde to dává smysl, třeba v krajských volbách. Ve sněmovních volbách je možnost bavit se o formě spolupráce, kdy nějaká strana může kandidovat na kandidátce jiné strany a vyjádřit jí podporu. O tom jsme připraveni jednat.“

Obraťte se na mě, vyzval Jurečka

Jurečka také vyzval veřejnost, aby se na něj obracela. „Chci, aby lidé věděli, že jsme strana, která rozumí jejich problémům a je schopná to řešit dlouhodobě,“ vysvětlil. Následně zveřejnil ve vysílání svůj kontakt: „To není trik, udělal jsem to už jako ministr a zemědělci toho využívali a obraceli se na mě napřímo.“