E-shop na dálniční známky je hotový, ministerstvo ho prověří a do měsíce převezme

E-shop na provoz a prodej elektronických dálničních známek připravilo o víkendu přes sto programátorů, kteří zareagovali na výzvu podnikatele v informačních technologiích Tomáše Vondráčka z digitální agentury Actum. Někteří se k projektu vrátili i v pondělí.

„Vychytáváme mouchy a opravujeme věci, které ještě nefungovaly. V pondělí jsme třeba měnili platnost dálniční známky, aby známky, které si lidé kupují, byly platné okamžitě a zákazníci si to mohli hned vyzkoušet. Teď na tom pracuje asi deset vývojářů a testerů, další tři kolegy máme v jiném týmu,“ popsal v pondělí vedoucí vývoje společnosti Actum Digital David Slavík.

V pondělí bylo také třeba odstranit některé problémy se stabilitou nebo vyřešit zabezpečení přístupu k využívaným veřejným datům. Po dohodě se zástupci státu by ale do měsíce měli odevzdat hotové dílo. „Přestože cenovka je nula, tak společnost Actum za to bude ručit. Samozřejmě je tam potom ještě otázka údržby a rozvoje, na což stát otevře nové výběrové řízení. Otevřené,“ zdůraznil Vondráček.