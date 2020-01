„Věřili jsme, že u dceřinné společnosti Deutsche Bahn je velká záruka fungování,“ řekl hejtman Půta. Vypovězení smlouvy s Arrivou neplánuje

Na Liberecku, kde některé spoje nově zajišťuje Arriva, už se podle něj situace zlepšila. „Mezi svátky i těsně po nich jsme s naším novým dopravcem Arrivou řešili neplnění smlouvy, to, že vlaky nebyly nasazeny tak, jak měly, zpoždění a také nedostatky, které považuji za nejhorší,“ poznamenal Půta s tím, že se jedná například o to, že nasazené vlaky z Německa nemají nápisy v češtině.

„Měli jsme samozřejmě signály, že vlaky mají připravené, všechno by mělo fungovat a že odzkoušeli odbavovací systém – což je mimochodem jeden z těch problémů, který zatím nefunguje stoprocentně a měl by fungovat v příštím týdnu,“ řekl.

Jinou možnost, než po Arrivě vyžadovat dodržování smlouvy, ale podle Půty kraj nemá. „My jsme smlouvu uzavřeli s někým, kdo je dceřiná společnost Deutsche Bahn, a věřili jsme, že i to je velká záruka, že věci budou fungovat,“ konstatoval.

Vedení Libereckého kraje je podle Půty připravené uplatnit vůči Arrivě sankce. „Za první dva týdny v Libereckém kraji máme vyčísleno zatím necelého půl milionu korun,“ upřesnil hejtman a dodal, že ředitele Arrivy už kraj upozornil, že danou pokutu uplatní. Jedná se přitom o výchovnou sankci.

Vypovězení smlouvy s Arrivou ale v současnosti není v plánu. „Hrozilo by v případě, kdy by dopravce zásadním způsobem nedodržoval jízdní řád, že by některé vlaky nebyly vůbec vypravovány, a to se neděje,“ prohlásil Půta.

„Z posledního týdne máme informace, že jízdní řád je dodržován na devadesát šest procent. To znamená, že jsou tam jenom jednotlivé případy, kdy vlak přijede později,“ poznamenal.

Pokud by k vypovězení smlouvy ale přece jen došlo, najít náhradního dopravce by podle Půty bylo složité. „Možná by České dráhy či jiný dopravce našel vozidla staršího data, to je ale cesta, kterou Liberecký kraj jít nechce,“ uzavřel hejtman Půta.