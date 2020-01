Stížnostmi na hluk se zabývá i ombudsmanka. Místo pokut by volila pozastavení provozu firem

Podle šetření ombudsmanky uložily krajské hygienické stanice v posledních letech téměř tři sta pokut. Jen ve zlomku případů nařídily pozastavit činnost nebo provoz. I ona na případy, kdy se lidé dlouhodobě potýkají s hlukem, upozorňuje.

„Odhaduji, že zhruba 80 procent těch pokut bude za překračování limitů hluku z dopravy, ať už železniční, nebo silniční, kde nejde omezit nebo zastavit provoz hluku,“ poznamenal ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Eduard Ježo.

„Pokud pokuty nevedou ke zjednání nápravy, jak se často v praxi děje, tak nápravné opatření by mohlo být efektivnější. To znamená, pozastavím-li provoz, je to jakýsi druh sankce, který provozovatele vede ke změně chování,“ navrhuje právník kanceláře veřejného ochránce práv Tomáš Maňas.