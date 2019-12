Ve věku 63 let zemřela televizní a rozhlasová moderátorka Lekešová

Ve věku 63 let zemřela ve čtvrtek po těžké nemoci televizní a rozhlasová moderátorka Stanislava Lekešová. Uvedl to v pátek na svém webu Český rozhlas (ČRo). Lekešová pracovala v médiích od poloviny 80. let. Začínala jako televizní hlasatelka v Československé televizi, později moderovala třeba magazín pro ženy Sama doma. Vedle toho působila i v Českém rozhlasu.