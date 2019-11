Žádosti o úvěr obsahovaly bláboly, řekla soudkyně. Manažeři vytunelovaného MSD míří do vězení

Pět let vězení si za vytunelování Metropolitního spořitelního družstva (MSD) odpykají manažeři Petr Jánský a Jan Zavřel. Daniela Turečka poslal soud do vězení na šest let. Všechny potrestal také pětiletým zákazem činnosti. Janu Vinšovi, který sjednával takzvané bílé koně, uložil soud sedmiletý trest vězení. Verdikt není pravomocný.