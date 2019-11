Premiér už nechce rozhodovat o odměnách starostů. Šéf svazu obcí by je navázal na platy poslanců

O tom, kolik budou brát zastupitelé, starostové či hejtmani, by v budoucnu již nemusela rozhodovat vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl na celostátní konferenci zastupců samospráv, že by dosavadní praxi chtěl změnit. Souhlasí s tím předseda Svazu měst a obcí František Lukl, podle kterého by byla nejlepší automatická valorizace odměn.