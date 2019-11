Rodič je víc než politik, chci to nejen říkat, ale i naplňovat, vysvětluje Výborný konec v čele lidovců

O svém konci v čele strany začal uvažovat už po tragické události. „Když jsem se stal předsedou KDU-ČSL, nakonec i když jsem zvažoval kandidaturu do Poslanecké sněmovny, tak to vždy bylo po dohodě s mou rodinou, s mými dětmi a na prvním místě s mou manželkou Markétou. Ona byla mou velkou podporou, ona na sebe vzala ve finále to břímě, když jsem se stal předsedou KDU-ČSL, péči o naše děti a náš domov,“ vysvětluje.

„V kontextu toho jsem si velmi rychle uvědomil, že být na plný úvazek předsedou parlamentní politické strany a zároveň být na plný úvazek tátou tří dětí prostě dohromady nejde. To je úkol nadlidský i pro sebelepšího manažera. Já jsem byl vnitřně velmi záhy rozhodnut pro jasnou prioritu a tou jsou moje děti,“ pokračuje Výborný.

„Rodič je pro nás víc než politik, rodina je pro nás víc než politika. A my jako křesťanští demokraté to chceme nejenom říkat, protože myslím, že je to s námi skutečně spojené, ale chceme to také reálně naplňovat. A to je i motiv mého rozhodnutí,“ zdůraznil Výborný, který lidovce vedl od března.