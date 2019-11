Bývalý detektiv Vokál dostal za vyzrazení policejní razie v kauze Vidkun podmínku

Na otázku, jestli se má podnikatel připravit na útok ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), mu Vokál podle obžaloby odpověděl: „Asi ne, s tím dotyčným jsi se stýkal okrajově, a posledních pár let asi vůbec.“

Obžaloba tvrdí, že Vokál prozradil podnikateli Albinu Arifovičovi, s nímž udržoval přátelské kontakty, že policie bude zasahovat v kauze Vidkun. Brzy ráno mu podle státního zástupce Michala Muravského zaslal prostřednictvím aplikace Viber zprávu: „Už je pozdě, už s tím nic neuděláme, zbytek ústně.“ Na dotaz podnikatele, o co jde, mu údajně odepsal, že o něj ani Arifoviče nejde.

Vokálův obhájce Radek Šmerda to ale odmítl. Poukázal na to, že ještě před zasláním zpráv byli policisté na místě, navíc o akci věděla média. Šmerda upozornil, že se v řízení nezjistilo, kde Vokál informace o razii zjistil, ani to, kdo mu je údajně předal. Šmerda také řekl, že obžaloba nezmiňuje některé části komunikace. V SMS, kde se Arifovič ptal, zda se má připravit na nějaký útok, prý například uvádí, že stejně neví, o čem je řeč.

„Trváme na tom, že komunikace je o panu Šlachtovi,“ doplnil obhájce. Už v minulosti uvedl, že se komunikace mezi jeho klientem a podnikatelem týkala toho, zda tehdejší ředitel ÚOOZ Robert Šlachta zůstane ve funkci. Šlachta u soudu také vypovídal, mimo jiné řekl, že Arifoviče zná z doby, kdy pracoval jako řadový detektiv.

Vokál figuruje společně s Arifovičem i v dalším případu. Bývalý detektiv údajně v letech 2010 až 2015 poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů protidrogové centrály nebo informace z policejních databází o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanu Janouškovi. Obžalobu podal státní zástupce v březnu, hlavní líčení zatím ve věci kvůli sporům o místní příslušnost nařízeno nebylo.