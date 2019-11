Zimola chce kandidovat za vlastní hnutí Změna 2020. Stranický šéf Hamáček ho kritizuje

Předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola hodlá v krajských volbách v příštím roce kandidovat za hnutí Změna 2020. To je podle něj složené z členů ČSSD i nestraníků. Mohli by za něj prý kandidovat i někteří další lidé z vedení jihočeské organizace. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček vzkázal, že pokud někdo nevěří značce ČSSD, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i politice vystupovat.