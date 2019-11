Nová léčba cukrovky pomáhá i s nadváhou nebo vysokým tlakem

Až polovina diabetiků v Česku umírá na nemoci srdce a cév, jen loni jich bylo přes 16,5 tisíce. Změnit by to mohl nový přístup k nemoci, který se nezaměřuje jen na její přímé projevy, ale i na další potíže, které přináší, jako je například nadváha nebo právě poškození cév.

Látku si Tománek aplikuje jednou týdně pomocí pera do podkožního tuku na břiše. „Pomáhá mi to v tom, že nemám chuť k jídlu. Oči by jedly, ale v půlce porce už nemůžu,“ popisuje účinky. Kvůli regulacím zdravotních pojišťoven si někteří pacienti ale musí hradit celou léčbu, nebo alespoň část.

Měsíční dávka pro Karla Tománka stojí tři tisíce korun, musí si na ni každý měsíc přispívat 1800 korun ze svého. Ročně ho ale léčba vyjde jen na pět tisíc korun – to, co zaplatí nad ochranný limit na doplatky na léky, mu totiž pojišťovna, stejně jako ostatním pacientům, vrátí.

„Dřívější používání této léčby by přitom u řady pacientů mohlo předejít rozvoji dlouhodobých komplikací, a tak v konečném důsledku ušetřit značné prostředky,“ upozorňuje diabetolog Haluzík.