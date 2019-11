V Hradci Králové začala demolice první české cyklověže. Odbavila tisíce kol

„Začínají se sundávat skla. Příští týden začneme demontovat ocelovou konstrukci. Pak se budeme prát se základem, abychom to tam uvedli do původního stavu. Část rozebrané věže půjde do šrotu, zbytek skončí ve skladu. Vývoj za tu dobu postoupil,“ uvedl Rudolf Bernart.

Věž, která vznikla před hotelem Černigov na dvou pozemcích, na městském a na pozemku majitele hotelu, si za dobu fungování získala značnou oblibu. Za pět let podle výrobce využilo věž téměř 150 tisíc lidí a v průměru byla využitá z více než 70 procent. Za současnou situaci podle Bernarta může město. Osmiboký tubus ze skla a oceli, který nabízel místo pro více než 110 kol, musel pryč kvůli plánované demolici hotelu.