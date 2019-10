Mrazivé ráno v Česku. V Jizerských horách naměřili třináct stupňů pod nulou

Během dne by v Česku mělo zůstat slunečné počasí. Na většině území bude jasno nebo skoro jasno. V jižních Čechách a na jihu Moravy se může udržovat nízká oblačnost nebo mlhy. Teplotní maxima se budou podle meteorologů pohybovat mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia, na horách kolem jednoho stupně. Vítr by měl být pouze slabý a proměnlivý.

Chladno by mělo být i v pátek ráno. Z pátku na sobotu pak ze západní do střední Evropy postoupí teplá fronta a za ní bude do Česka proudit teplejší vzduch od jihozápadu až jihu, uvedl ČHMÚ.