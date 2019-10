Botanik, popularizátor vědy a publicista. Rada pro výzkum ocenila Václava Větvičku

Narodil se 13. ledna 1938 v Praze. Jeho matka byla venkovskou kantorkou, otec, jemuž v době synova narození zbýval jen rok a čtvrt života, působil jako magistrátní úředník v Mnichově Hradišti, kde rodina několik let žila. V roce 1942 se přestěhovali do pražských Modřan, na periferii města, do území zelinářů. Právě tamní příroda, stejně jako Vltava, prý Větvičku ovlivnila při výběru povolání. K „zahradničině“ se dostal už v šesti nebo sedmi letech.