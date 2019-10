Daňový balíček na poslední chvíli není vůči obchodníkům fér, míní Kalousek. Předzásobí se, oponuje Feranec

Vládní daňový balíček bude sněmovna schvalovat nejdřív v pátek, ve středu se k němu kvůli jiným předlohám i přestávkám v jednání nedostala.

Balíček zvyšuje spotřební daň z lihu a tabákových výrobků a kabinet se zvýšenými příjmy z těchto daní počítá v návrhu rozpočtu na příští rok. Koalice proto zvažuje kvůli oddalování bodu svolání mimořádné schůze sněmovny. Mohla by se uskutečnit 1. listopadu.

„Předpokládám, že vzhledem k tomu, že máme půlku října, tak máme dostatečný počet pracovních dnů k tomu, abychom to projednali. Máme pátek, příští týden se může jednat, je tu otázka mimořádné schůze, tak věřím, že to stihneme projednat,“ prohlásil Milan Feranec, který počítá s tím, že Poslanecká sněmovna případně stihne i přehlasovat Senát, pokud by senátoři daňový balíček poslancům vrátili.

„Vy dostatek času máte, ale obchodníci ne. V tom je totiž ten problém. My máme konec října, Senát na to má měsíc, platit to má od prvního ledna. To znamená, že pár dní před Vánoci ještě nebudou obchodníci tušit, jaká bude uvalena spotřební daň na dané zboží, v hernách ještě nebudou vědět, jaká bude daň z hazardu, a to všechno nesmírně komplikuje podnikatelské prostředí. To je hazardování s těmi, kteří nám ty daně mají platit,“ kritizuje postup koalice Miroslav Kalousek.

Obchodníci se předzásobí, říká Feranec. Není to fér, reaguje Kalousek

„Spotřební daň v zásadě odvádí výrobce,“ reaguje Feranec. „Určitě se stane, že někteří se předzásobí, věřím tomu, že ještě půl roku se budou prodávat cigarety a alkohol se starou známkou. Takhle to funguje,“ dodal.

„Samozřejmě, že se obchodníci v tuhle chvíli předzásobují, protože s nějakým zvýšením spotřební daně počítají, ale fér to není. Měla by tady být dostatečně dlouhá takzvaná legisvakance, kdy je zákon platný, ale vstupuje v účinnost až za nějaký čas, aby si na to veškerý terén zvykl a měl dostatečný čas na přípravu,“ komentuje to Kalousek.

Předseda poslanců TOP 09 přitom odmítá námitky, že se opozice pokouší oddálit schválení daňového balíčku pomocí obstrukčního jednání ve sněmovně. Naopak tvrdí, že vládní koalice nedává projednávání daňového balíčku dostatečnou prioritu.