Zdravotnictví máme rakouské, ale bez peněz bude brzy bulharské, varoval chirurg Pafko

„Český občan chce zdravotnictví rakouské nebo německé, nechce bulharské nebo rumunské,“ řekl na úvod rozhovoru Pafko. „Zatím ho máme, přestože do něj tečou daleko menší peníze,“ sdělil a varoval, že pokud do českého zdravotnictví nepůjde financí více, kýžený standard nebude moci být naplněn.

Obtíží podle Pafka přibývá. Lékaři například často pracují přes čas a tím de facto porušují zákoník práce. „Sám jsem udělal průzkum chirurgických oddělení. Průměrná přesčasová práce chirurga v Česku je 812 hodin ročně. Zákoník práce dovoluje 416,“ informoval. „Nikdo si s tím neví rady, ale je to těžko udržitelné,“ dodal.

„Obávám se, až se někomu něco stane a ukáže se, že lékař po noční službě přes den pracoval, a tedy nedodržel zákonem stanovenou pauzu, a advokát pacienta to pozná, tak se toho lékaře nikdo nezastane,“ bojí se Pafko.

S myšlenkou na nemocné a na peníze

Nabízí se otázka, proč lékaři přesčasy dělají. Kdyby je nesloužili, zastavil by se provoz v mnoha nemocnicích, především v těch menších, vysvětlil Pafko. „Myslí na nemocné,“ poznamenal chirurg na adresu doktorů.

„A po pravdě řečeno, myslí i na svůj příjem. Uvádí se, že lékaři berou 80 až 100 tisíc korun. Je to pravda. Ale nikdo nepočítá, za kolik je to hodin. Mělo by se mluvit o hodinové mzdě, ne o celkovém příjmu,“ podotknul.